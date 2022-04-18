Как можно понять из записи экрана, ролик с «изменниками» РФ крутили по пропагандистскому каналу «Россия 24», сообщает «НБН».

По мнению Михалкова, статус коллаборантов заслужили певица Алла Пугачева, юморист Максим Галкин, ведущий Иван Ургант, журналист Юрий Дудь и многие другие знаменитости.

Перед тем, как показать фотографии своих коллег, не поддерживающих войну Кремля, Михалков произнес абсурдную речь, в которой приравнял свободу к отсутствию выбора.

Высшая свобода — это когда не нужно выбирать, когда ты сделал свой выбор. И сегодня время, когда нужно делать свой выбор. Ну, а настоящим «патриотам» я хочу дать послушать вот эту песню

— обратился к аудитории путинист.

Трек Куряева был выпущен в марте 2022 года и, очевидно, связан с массовым отъездом деятелей культуры из РФ. Автор песни обращается к соотечественникам, которые не согласны с действующей властью, советуя им собрать вещи и уехать.

В слайд-шоу Михалкова помимо Пугачевой, Галкина, Урганта и Дудя также попали: ведущий «Модного приговора» на «Первом» Александр Васильев, актер Эммануил Виторган, певица Земфира, певец Валерий Леонтьев, актриса Рената Литвинова, музыкант Андрей Макаревич, журналист Александр Невзоров, писатель Борис Акунин, юмористка Татьяна Лазарева, журналист и архитектор Илья Варламов, актриса Чулпан Хаматова, рэпер Оксимирон, стендап-комик Данила Поперечный и другие.

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