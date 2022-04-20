В интервью Наталье Влащенко украинская ведущая высказалась о псевдожурналистике Ксении Собчак и рассказала инсайды ее деятельности, информирует «НБН».

По словам Ефросининой, «независимую журналистку» РФ приглашали приобщиться к интервью с президентом Украины, однако она отказалась присоединиться.

Телеведущая утверждает, что Собчак не привлекает объективная журналистская деятельность, а деньги, которые она получает за угождение Кремлю и россиянам. Ефросинина отметила, что среди ее знакомых есть множество людей, которые контактируют с путинисткой, поэтому она доверяет информации из своих источников.

Собчак постоянно напоминает о том, что она журналистка и раньше она таким образом отлично скрывала свою алчность. Ефросинина добавила, что их общие знакомые неоднократно говорили, что россиянка очень любит деньги, а также ценит роскошь и богатство, даже больше, чем свою семью.

Телеведущая отметила, что путинистка в своих статья подают информацию в выгодном ей свете, по этой причине она не захотела пообщаться с Зеленским и выслушать вторую сторону в войне.

Ранее Ефросинина потроллила россиян, которым известный глянец устроил лотерею с пачкой гречки. Телеведущая предложила провести еще один розыгрыш другого продукта.