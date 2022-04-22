Об этом рассказал писатель Александр Никонов, сообщает «НБН».

По словам Никонова, Охлобыстин позвонил ему в состоянии алкогольного опьянения и заявил, что будет воевать против Украины. Скандальный актер верит в том, что Россия победит в этой войне.

Несмотря на то, что писатель ответил ему, что Россия уже проиграла эту войну и все адекватные люди уехали из страны-агрессора, Охлобыстин продолжил риторику.

Даже если случится невозможное, и мы проиграем, это значит, что вместе с нами проиграет весь мир. Ничего не будет! Будет великий Ноль. И мы все готовы к этому Апокалипсису! Весь народ согласен. И ты не представляешь, до какой степени! В едином порыве! Все, с кем я говорил, все за победу! Поэты, художники… Мы убьем всех! Нам не нужен такой мир, в котором нет нашей победы… Мы ждали этого тридцать лет. Тридцать лет нас унижали. И теперь такое счастье… Наконец-то, господи, я поеду туда

– сказал Охолбыстин.

Кроме того, Охлобыстин отметил, что с ним на фронт едет его 50-летняя жена. Но перед тем, как отправиться на войну, он сделает стоматологическую операцию. По его словам, его на войне если и не убьют, то могут покалечить, поэтому ему нужны здоровые зубы, чтобы хоть жевать самостоятельно. Я вот выезжаю на боевые действия и всех обзваниваю. Потому что, мне кажется, я не вернусь. Поэтому ты меня прости там за всё, если что было… Может, я инвалидом буду… Через Ростов едем, два конвоя – с гуманитаркой там, то, сё… Отвезу, а потом воевать! Ты же русский! Я даже не знаю, как тебе объяснить… Это клёво! У нас сейчас у всех такой подъем! Такое счастье! С Божьей помощью. Война с язычниками этими… Мы взорвем этот мир! Мы всех убьем!

– добавил актер.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что нафталиновый российский юморист Петросян поддержал войну в Украине и рвется на фронт