Полякова в интервью российской журналистке Ксении Собчак рассказала, что притеснения русскоязычного населения в нашей стране – фейки кремлевской пропаганды, которые не имеют ничего общего с действительностью в Украине, информирует «НБН».

Певица рассказала, что она наполовину россиянка, у нее русская фамилия, кроме того, до войны с РФ, в ее репертуаре не было песен на украинском языке, что не помешало ей стать популярной, получить любовь и признание украинских слушателей и собирать стадионы.

Артистка напомнила, что два года назад она собрала 35-тысячный стадион во Львове, что противоречит заявлениям российской пропаганды, которая утверждает, что в этом городе притесняют за русский язык.

Полякова обратила внимание на то, что с началом вторжения путинской армии русскоговорящие украинцы почему-то стали бежать от боевых действий в Европу, а не на территорию Российской Федерации.

В то же время исполнительница не знает, продолжит ли она петь на русском языке и что будет с ее карьерой в будущем.

Ранее в интервью российскому телеканалу Полякова высказалась о россиянах. Певица объяснила, почему граждане страны-оккупанта не хотят слышать правду о войне в Украине.