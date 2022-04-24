Как сообщает «НБН» со ссылкой на Instagram актрисы, чтобы уберечь своего сына Платона от обстрелов, звезда в первые дни войны перебралась на запад страны. Сейчас же она сообщила, что уехала за границу.

По словам Мишиной, она с сыном поехала в Бельгию. Более того, актриса возвращается к своей работе.

Я возвращаюсь к тому, что умею делать, но с новыми целями. Мы с сыночком прилетели в Бельгию. Задолго до войны планировался бельгийский проект, в котором я уже принимала участие несколько лет назад. И сейчас запустилась вторая часть. Скажу честно, было немного тяжело принять это решение. Но я поняла, что я могу и хочу работать. Я выжила, и я в безопасности. Могу и хочу рассказать всему миру об Украине

— отметила актриса.

Ксения Мишина уехала в Бельгию. Фото — instagram.com/misha.k.ua

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