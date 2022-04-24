Как информирует «НБН», свой комментарий относительно произошедшей трагедии Галкин оставил в социальной сети «Инстаграм».

В частности, россиянин весьма осудил действия властей России. Одновременно с этим он выразил глубокие соболезнования пострадавшим в результате жестоких действий захватчиков в Одессе.

В обнародованном в социальной сети видео артист обратился к высокопоставленным лицам РФ, а также журналистам, призвав их прекратить распространять ложь.

Дословно из сообщения Галкина:

«В день восхождения благодатного огня, накануне светлого праздника Пасхи в жилой дом в Одессе прилетела крылатая ракета. В результате погибла семья, в том числе трехмесячный ребенок. Как так получается? Можете пояснить мне?».

При этом российский юморист добавил:

«В таком количестве страшных вещей виновата Российская Федерация… Но при этом страна говорит, что не виновата. К примеру, говорят, что зверства в Буче – это не их рук дело, Боинг-777 в небе над Донбассом – это тоже не они, сравняли с Землей Мариуполь – это не они, ракета в Одессу прилетела – это мы, но не совсем… Все не Россия. Так а что тогда мы там делаем? Глубокие соболезнования всем родным погибших. Светлая память…».

Ранее вчера мы уже писали о последствиях ракетного обстрела Россией мирного населения в городе Одесса.