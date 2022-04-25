Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канал «Украина-24».

Певица Джамала рассказала, о чем говорила с первой леди Турции Эмине Эрдоган. Артистка стала гостей ужина для украинских детей-сирот в столице Турции. Мероприятие организовала первая леди Турции.

По словам Джамалы, за ужином она рассказала Эмине Эрдоган о тех зверствах, которые творят российские оккупанты в Украине.

«В этот момент, когда она ест я должна ей рассказывать о том, что российские солдаты насилуют и убивают детей в Украине, сжигают их тела. Я понимаю, что, возможно, это не слишком вежливо и уместно. Но у меня нет другого выбора – я использую каждый момент», — заявила артистка.

На ужине певица исполнила свою знаменитую песню «1944», с которой в 2016 году победила на Евровидении.

Как известно, Джамале с двумя маленькими детками пришлось выехать из Украины в Турцию. Артистка активно принимает участие в благотворительных концертах. Певице удалось собрать 90 миллионов долларов для Украины.

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