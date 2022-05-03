Во время телемарафона в эфире «Факты ICTV» Ефросинина заявила, что у российских звезд началась агония. По ее словам, после нападения Российской Федерации на Украину, некоторые звезды РФ начали устраивать «тотальный срач», информирует «НБН».

Ведущая посоветовала соотечественникам запастись попкорном и наслаждаться зрелищем, как российские артисты сами себя «мочат». Она убеждена, что у представителей шоу-бизнеса страны-агрессора началась агония, а в самой стране – раскол.

По мнению Ефросининой, публичные конфликты звезд и недоразумения между кремлевскими пропагандистами свидетельствуют о разладе внутри страны. Она отметила, что рупоры путинского режима переходят грань даже в рамках дозволенного их цензурой.

Напомним, что в России активно обсуждается скандал вокруг шоумена Максима Галкина и пропагандистки Маргариты Симоньян. Рупор Кремля в эфире «Россия 1» оскорбила юмориста и его супругу, королеву российской эстрады Аллу Пугачеву.

На защиту звездной четы стал поп-король РФ Филипп Киркоров. Он записал видеообращение, в котором поставил на место псевдожурналистку. Певец резко высказался о пропагандистке и пригрозил ей тем, что найдутся люди, желающие порыться в ее грязном белье.