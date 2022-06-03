Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канал Артема Пивоварова.

Артисты Артем Пивоваров и Надя Дорофеева презентовали совместную музыкальную работу «Думы». Композиция вдохновлена стихотворением выдающегося украинского поэта Тараса Шевченко.

Музыкальная работа была создана в рамках авторского проекта Пивоварова «Твої вірші, мої ноти». Для певицы Дорофеевой – это первая музыкальная премьера с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Душевную песню артисты презентовали в 100-й день полномасштабной войны.

На своем YouTube-канале Пивоваров написал, что сейчас в это непростое время украинцы часто один на один со своими тяжелыми мыслями.

«Но мы должны понимать, что каждый украинец со всеми его переживаниями и сложностями нужен своей стране, как никогда. Украина – наша мама, которая принимает нас такими, какие мы есть. Она живет внутри нас. И то же самое мы хотим видеть в наших детях», — пишет артист.

На своей странице в социальной сети Instagram Надя Дорофеева написала, что сейчас всем украинцам важно не утонуть в своих тяжелых мыслях, помочь себе и стране выстоять и сохранить себя.

Ранее Дорофеева рассказала, что записала песню с Пивоваровым на украинском языке.