Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «24 Канал».

На днях певица Тина Кароль выступила в Риме. Как известно, артистка продолжает давать благотворительные концерты по всему миру. Средства, собранные в ходе мероприятий, идут на нужды ВСУ и украинцев, пострадавших от полномасштабной агрессии РФ.

После концерта в Риме артистка отправилась в Ватикан. Здесь она встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины при Святом Престоле в Ватикане Андреем Юрашем.

Вместе с ним знаменитая украинка посетила Сады Ватикана, а также побывала на службе Папы Римского в Соборе Святого Петра. Во время службы, как рассказала сама Кароль, она молилась Богу за мир в Украине.

«Особенно больно обращаться к Богу в момент, когда церкви в Украине бомбит и сжигает российский враг. Война служит только интересам тьмы. Но Господь даровал человечеству надежду, именно ею полон украинский народ на своем героическом пути к победе», — рассказала артистка в соцсетях.

К слову, ранее Тина Кароль рассказала о решении своего 67-летнего отца присоединиться к территориальной обороне.