Об этом он рассказала в интервью журналистке Алесе Бацман, передает «НБН».

Украинская певица Оля Полякова гневно высказалась о главных пропагандистках Кремля Ольге Скабеевой и Владимире Соловьеву. По словам певицы, долгие годы эти люди вкладывали в головы россиянам г*вно.

Однако, как отметила Полякова, большинство россиян и сами не хотят знать правды. Вместо того чтобы поискать правдивую информацию в Интернете они смотрят по телевизору Скабееву и Соловьева.

«Они не хотят видеть альтернативной информации. Потому, что если это увидеть, с этим невозможно жить. А так им легко жевать эту жвачку. Они жрут то, что им в головы вкладывают Соловьев и Скабеева и остальная нечисть», — заявила артистка.

Певица назвала пропагандистов РФ «отвратительными соучастниками преступления», ведь они годами разжигали войну. Артистка заявила, что главных рупоров Кремля нужно расстреливать.

«Их нужно судить, а лучше расстрелять», — заявила «суперблондинка».

Ранее Оля Полякова заявила, что после начала полномасштабной войны решила, что все ее песни будут на украинском языке.