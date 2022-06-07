Об этом он рассказала в интервью журналистке Алесе Бацман, передает «НБН».
Украинская певица Оля Полякова гневно высказалась о главных пропагандистках Кремля Ольге Скабеевой и Владимире Соловьеву. По словам певицы, долгие годы эти люди вкладывали в головы россиянам г*вно.
Однако, как отметила Полякова, большинство россиян и сами не хотят знать правды. Вместо того чтобы поискать правдивую информацию в Интернете они смотрят по телевизору Скабееву и Соловьева.
«Они не хотят видеть альтернативной информации. Потому, что если это увидеть, с этим невозможно жить. А так им легко жевать эту жвачку. Они жрут то, что им в головы вкладывают Соловьев и Скабеева и остальная нечисть», — заявила артистка.
Певица назвала пропагандистов РФ «отвратительными соучастниками преступления», ведь они годами разжигали войну. Артистка заявила, что главных рупоров Кремля нужно расстреливать.
«Их нужно судить, а лучше расстрелять», — заявила «суперблондинка».
Ранее Оля Полякова заявила, что после начала полномасштабной войны решила, что все ее песни будут на украинском языке.
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