Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на издание «Факты».

Дружба между олимпийской чемпионкой Лилией Подкопаевой и певицей Ани Лорак длилась долгие годы. Артистка даже стала крестной матерью для дочери спортсменки.

Однако, как признается Подкопаева, их общение прекратилось. Причиной стала молчаливая позиция Лорак о войне в Украине. Певица, как известно, за три месяца так и не осудила полномасштабное вторжение РФ в родную страну.

Подкопаева сказала, что сейчас стало ясно, кто есть кто. Гимнастка лаконично заявила, что с Лорак она не общается.

«Маски сняты. Все показали, кто есть кто. Мы не общаемся», — заявила олимпийская чемпионка.

Известно, что Подкопаева активно поддерживает Украину в США и принимает участие в благотворительных мероприятиях для помощи украинцам.

Тем временем Ани Лорак продолжает отмалчиваться о войне в Украине, но уже планирует концертное турне Европой осенью этого года. Накануне появился анонс концертов скандальной артистки. Гастролерша планирует выступить в Чехии и Германии.