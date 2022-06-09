Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Джамалы.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину певица Джамала переехала вместе с детьми в Турцию. Артистка оставила своих сыновей со своей сестрой, а сама начала ездить по миру с благотворительными концертами, собирая средства для ВСУ и пострадавших от российской агрессии украинцев.

Джамала почти три месяца не выдела своих детей. На днях звездная мама прилетела в Стамбул, где провела время со своими сыновьями.

Джамала прогулялась с детьми центром Стамбула. Для прогулки знаменитая певица выбрала патриотическую футболку и джинсы.

По словам артистки, для нее стало настоящей радостью просто провести время со своими детишками.

«Ощущения будто из прошлой жизни», — поделилась эмоциями артистка.

Как известно, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Джамала с детьми уехала в Турцию. Ее супруг остался в Киеве.

К слову, ранее Джамала выставила на аукционе свое платье, в котором открывала Евровидение. Вырученные средства ушли на помощь ВСУ.