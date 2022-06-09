Впервые высказалась о позиции своего мужа легендарная артистка в своем Instagram. Пугачева опубликовала видеообращение Галкина, где юморист комментирует возмущение рупоров Кремля после того, как он высмеял пропагандистские шоу на российском телевидении во время выступления, информирует «НБН».

Комик рассказал, что после концерта СМИ РФ набросились на него с обвинениями в том, что он облил грязью свою страну. Галкин заявил, что он 28 лет пародировал политиков, коррупционеров и пропагандистов, при этом всегда поддерживал россиян «не за звания, не за подачки с государственного стола».

Юморист заверил, что своим творчеством он продолжит высмеивать политическую систему РФ, чтобы его соотечественники жили в мире и благополучии.

Певица перепостила видео супруга, подписав его словами из Евангелия: «Имеющий уши, да услышит».

Отметим, что во время выступления Галкин потроллил топ-пропагандистов путинского режима Ольгу Скабееву и Владимира Соловьева. Комик пошутил над рупорами Кремля в стиле российского диктатора.