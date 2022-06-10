Педагог Ольга Ящук, которая знала артистку еще как Каролину Куек (настоящее имя певицы), отреагировала на интервью певца Эмиля Крупника из Черновцов изданию «Гордон». Шансонье рассказал, почему Лорак не хочет говорить о горе своих соотечественников, информирует «НБН».

Газета «Молодой Буковинец» на своей Facebook-странице опубликовала ссылку на свою статью по материалам интервью черновицкого исполнителя. В комментариях высказалась учительница из Черновицкой школы-интерната №4, где училась знаменитость.

Педагог написала, что гастролерша РФ была приятной девушкой, ее любили, училась она с натяжкой. Однако, получив известность, певица в интервью рассказывала, что над ней издевались. По словам Ящук, еще тогда она увидела внутренность артистки, которая всегда искала где лучше.

«Но надо еще иметь душу и ум», — написала учительница.

Напомним, что украинская телеведущая Екатерина Осадчая предположила, что надоумил Лорак молчать о войне в родной стране ее популярный российский певец и друг.