Об этом стало известно из Telegram-канала постпреда Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука. Чиновник подтвердил, что в Украине определились с составом Организационного комитета, который будет отвечать за проведение масштабного конкурса в следующем году, информирует «НБН».

На сайте правительства указано, что руководителями Организационного комитета будут сразу двое – глава ОПУ Андрей Ермак и премьер-министр Денис Шмыгаль. Их заместителем избрали министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Министр заверил, что наша страна будет организовывать «Евровидение-2023» в условиях войны, поэтому, чтобы шоу прошло на должном уровне, Оргкомимет должен как можно скорее приступить к работе.

Ранее министр сообщил, что Украина будет проводить в 2023 году грандиозный конкурс, на что указывает передача Европейским вещательным союзом Украине опросника для подготовки «Евровидения».