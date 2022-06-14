Как оказалось, артистка Ирина Аллегрова пытается усидеть на двух стульях, одновременно поддерживая рупоров путинского режима и антивоенно настроенных россиян, информирует «НБН».

В своем авторском шоу на YouTube Кушанашвили рассказал, что пропагандистка Маргарита Симоньян сообщила о звонке Аллегровой, которая уверяла ее, что она с «настоящими патриотами».

Журналист отметил, что после беседы с псевдожурналисткой певица через пять минут звонила проукраинской Алле Пугачевой. Аллегрова обратилась к легендарной артистке, заверив, что она поддерживает ее позицию.

Напомним, что в эфире пропагандистского шоу Владимира Соловьева Симоньян рассказала, как Аллегрова связалась с ней, чтобы заверить в своей поддержке военного курса страны. О телефонном разговоре с певицей высказался и Соловьев, по его словам, исполнительница помогает российской армии.