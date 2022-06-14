Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram, передает «НБН».

Ксения Мишина, которая вместе с сыном уехала из-за войны в Бельгию, получила там внушительный штраф от бельгийской полиции. Актриса ехала на машине в аэропорт и была по дороге остановлена полицией. Причина – телефон в руках. Актриса смотрела в навигаторе маршрут до места назначения. Однако в Бельгии запрещено использовать телефон во время дорожного движения.

За это нарушение Мишина и получила штраф в размере 200 евро.

«Я ехала в аэропорт и держала телефон в руках, чтобы смотреть в навигатор. Вот так минус 200 евро. Нельзя держать телефон в руках»,- рассказала о случившемся звезда.

Ранее сообщалось, что Ксения Мишина вместе с сыном уехала в Бельгию.