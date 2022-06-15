Об этом певица Оля Полякова рассказала в эфире «1+1», передает «НБН».

Старшая дочь певицы Оли Поляковой в этом году стала выпускницей – девушка окончила 11 класс. Звездная мама поделилась дальнейшими планами своей дочери.

Оказывается, что Мария решила пойти по стопам матери и тоже выбрать музыку. Как известно, Полякова-младшая уже давно увлекается музыкой и даже создала с друзьями коллектив «Швы».

После школы Мария планирует поступить в иностранный университет. По словам Оли Поляковой, дочь уже подала документы в 5 высших учебных заведений.

Артистка заявляет, что учиться за границей, а не в Украине дочь решила еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

«Куда поступи и как будем тянуть по финансам – туда и пойдем», — заявила знаменитость.

Ранее Оля Полякова рассказала, какое наказание должны понести пропагандисты Кремля.