Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Светланы Лободы.

Певица Светлана Лобода, которая последние 8 лет работала в РФ, а сейчас живет в Европе, посетила родной город Ирпень. Певица собсьвенными глазами увидела, как выглядит город после освобождения от российских оккупантов.

Во время визита в родной город Лобода побывала у одного из разрушенных мостов, прошлась кварталами города, где шли жесточайшие бои. А также пообщалась с местными жителями и сфотографировалась с детьми.

Кроме того, знаменитость пообщалась с мэром Ирпеня Александром Маркушиным.

Увиденное оставило на певицу неизгладимое впечатление. На своей странице в социальной сети Instagram Светлана написала следующее:

«Я не знаю, что должно произойти, чтобы украинцы простили все то, что происходило здесь».

В комментариях пользователи пишут, что украинцы никогда не простят россиянам соделанные ими преступления на украинской земле.

«Мы не простим. И точка». «Этому нет прощения» «Мы никогда не простим». «Это невозможно простить», — пишут пользователи.

Часть пользователей также припомнили Лободе, что последние восемь лет она работала в РФ, несмотря на агрессию против Украины.

Как известно, сейчас певица живет в Европе. Недавно она заявила, что будет возобновлять свою концертную деятельность. Половину гонорара с каждого выступление Лобода будет перечислять на восстановление родного Ирпеня.