Об этом она рассказала в эфире «1+1», передает «НБН».

Телеведущая и блогер Мария Ефросинина рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней в Германии. Ведущая вышла в эфир Bild, чтобы рассказать о войне в Украине. Однако вместо обещанных ей 15 минут эфира, Ефросинина получила всего три с половиной.

Сначала знаменитость подумала, что все из-за технических проблем, но проблема оказалась в другом.

«Я спросила: «у вас, что технические проблемы?». Они сказали: «нет, посмотрите, когда речь заходит о войне в Украине, у нас рейтинг идет вниз, мы несем большие убытки»», — поведала знаменитость.

По словам блогера, в Европе она впервые услышала такое выражение, как «украинские новости очень токсичны».

«То есть я борюсь сейчас в поле токсичных новостей», — сказала украинская знаменитость.

Ранее Ефросинина показала подарок от сына.