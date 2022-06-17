Во время своего выступления в Израиле Галкин предложил прославить Путина на века, поставив ему 300-метровый памятник в российской столице. При этом комик отметил один нюанс создания такого монумента, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Украина 365».

Юморист рассказал, что основание памятника президенту-агрессору нужно сотворить из истребителя, подлодки, батискафа и автомобиля LADA Kalina в натуральную величину, разместив на вершине скульптуру диктатора.

Кроме того, Галкин считает, что у памятника Путина должно быть написано слово «родина» сзади чуть ниже спины рукой певца Юрия Шевчука. Самого российского лидера стоит изобразить в кимоно и хоккейном шлеме, вложив ему в одну руку журавлей, а в другую – амфору.

Композиция должна быть дополнена скульптурами членов российской власти, крестьян и рабочих, которые будут держать пьедестал. Также над ними появится золотая надпись со скандальным высказыванием главы государства: «нравится, не нравится – терпи, моя красавица».

Отметим, что Галкин продолжает выступать перед поклонниками в Израиле, куда он уехал с семьей после вторжения путинских войск в Украину. На одном из концертов комик потроллил кремлевских пропагандистов в стиле главы РФ.