Певец ограничился несколькими публикациями о войне и перестал быть активным в Сети, что породило множество слухов о его исчезновении. В интервью программе «ЖВЛ» Полякова высказалась о пропаже коллеги, информирует «НБН».

По ее словам, любимец украинских женщин имеет серьезные проблемы со здоровьем, не уточнив, чем именно болеет артист. Певица подчеркнула, что информацию о состоянии здоровья должен сообщить сам Винник.

«Не знаю, могу я это говорить или нет», — отметила звезда.

Полякова рассказала, что общалась с коллегой еще с начала российского вторжения, вместе они планировали запись песен. Артистка заверила, что Винник очень переживал из-за происходящего в родной стране. Знаменитость отметила, что он не предатель, поэтому люди должны дать ему возможность рассказать, что происходит в его жизни.

Отметим, что Олег Винник пропал из медиапространства в конце апреля, до этого в своих соцсетях он активно поддерживал родную страну с первых дней полномасштабной войны с РФ.

Как сообщалось, Оля Полякова, у которой до войны не было в репертуаре композиций на украинском языке, рассказала, будет ли она менять своей сценический образ и творчество.