Европейский вещательный союз, который является организатором песенного шоу, сообщил, что Украина не может принимать конкурс в 2023 году, информирует «НБН» со ссылкой на сайт EBU.

Чтобы грандиозное событие состоялось, организаторы предложили заняться проведением музыкального мерорприятия Великобритании, представитель которой получил «серебро» на «Евровидении» в Турине.

представители EBU объяснили, что причиной перенести «Евровидение-2023» в другую страну являются гарантии безопасности проведения шоу, которые украинский общественный вещатель не может предоставить, учитывая текущие обстоятельства.

В то же время организаторы намерены обсудить с будущими хозяевами «Евровидения» возможность отразить победу Украины на конкурсе в 2023 году.

Отметим, что ранее министр культуры Александр Ткаченко заявлял о том, что грандиозный конкурс в следующем году состоится именно в нашей стране. Для этой цели был создан организационный комитет во главе с представителями украинских властей.