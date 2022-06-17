Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Дмитрия Комарова.

В пятницу, 17 июня популярный украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров празднует свое 39-летие. В свой день рождения ведущий решил выставить на аукцион принадлежащее ему авто. Свою любимую машину известный украинцем продаст тому, кто даст за нее больше денег.

Черный Сhrysler Сrossfire Комаров приобрел в 2013 году. Он отметил, что его машина «живая», резвая, приятная и ухоженная.

Вырученные средства за продажу авто путешественник планирует отдать на нужды ВСУ.

«Хочу использовать эту дату с пользой для Украины. Выставляю на аукцион когда-то любимую мной «игрушку». В этой машине было придумано много сюжетов «Мира наизнанку»», — сказал он.

Также Комаров добавил, что готов лично сходить с новым владельцем в МРЕО для переоформления всех необходимых документов.

«Я схожу в МРЕО на переоформление с тем, кто предложит самую большую цену. Если будет желающий купить конфиденциально – схожу с представителем. Вся сумма – на помощь Украине. Уверен, вы не сомневаетесь, что я правильно направлю средства и отчитаюсь публично. Если покупатель захочет – появится в соцсетях и СМИ. Нет – останется анонимным», — пообещал телеведущий.

Ранее мы писали о выходе в свет Комарова с молодой супругой.