Как удалось выяснить «НБН» со ссылкой на СМИ, данный документ был принят девятнадцатого июня.

Так, известно, что законом 7273-д было определено понятие национального музыкального продукта, а также внедрена программа его поддержки и развития, в том числе, путем грантирования. Следовательно, в Украине запретили публичное исполнение, показ, демонстрацию фонограмм, видеограмм, а также музыкальных клипов, которые выполняются певцом или певицей, которые после 1991 года являлись гражданином страны-агрессора, или зарегистрированными в России физическими или юридическими лицами.

Исходя из этого в Украине будут категорически запрещены публичное исполнение, демонстрация, а также использование фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов тех исполнителей, которые поддерживают агрессию России в отношении Украины.

Что интересно, в данном законе также есть запрет на воспроизведение музыки, фильмов в салоне автобусов или такси, если сам пассажир не давала на это согласия.

Напомним, ранее мы уже писали о финале Евровидения.