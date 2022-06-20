Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Нади Дорофеевой.

Надя Дорофеева подтвердила догадки фанатов, что она в кого-то влюблена. Певица поделилась снимком, сделанным в авто. На фото артистку нежно держит за руку таинственный мужчина.

Однако проживающая сейчас за границей звезда не стала рассекречивать имя своего нового бойфренда. Так, что любопытным фанатам остается лишь догадываться, кто же покорил сердце Дорофеевой.

Напомним, в марте этого года Дорофеева и Дантес сообщили, что они расстались. Отношения пары закончились еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Некоторые поклонники предполагают, что артистка закрутила роман с ресторатором Михаилом Кацуриным. Правда это или нет пока неизвестно.

К слову, недавно Дорофеева и Артем Пивоваров выпустили совместную украиноязычную песню.