Кондратюк напомнил, что еще в мае, на следующий день после победы Kalush Orchestra, он сразу выразил уверенность в том, что Украина будет страной-хозяйкой «Евровидения-2023», если война с Россией завершится до конца лета, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По мнению продюсера, решение Европейского вещательного союза перенести конкурс в Великобританию является вполне логичным, поскольку в период боевых действий нельзя гарантировать безопасность участникам и гостям, даже если организовать «Евровидение-2023» в Ужгороде.

Напомним, что украинский Общественный вещатель предлагал три варианта для места проведения шоу – Киев, Львов и Закарпатскую область.

В то же время британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что он хотел бы, чтобы конкурс состоялся в следующем году в Украине. Политик верит, что украинцы заслужили победу на «Евровидении» и они могут организовать это шоу в любом из безопасных городов своей страны. Представитель Соединенного Королевства выразил надежду на то, что через год в Украине все будет хорошо.