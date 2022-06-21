В эксклюзивном интервью «Факты ICTV» Данилко сделал признание о личной жизни: артист считает, что семейная жизнь не для него. При этом артист отметил, что он не хотел бы быть одиноким, но предполагает, что у него такая судьба, информирует «НБН».

По словам знаменитости, он не обзавелся семьей не потому, что он не хочет, а потому, что не выходит. Певец добавил, что ранее он переживал о личной жизни, однако сейчас принял ситуацию такой как есть.

Данилко отметил, что он никогда не был семейным человеком и у него были холодные отношения даже с мамой и родной сестрой, с которой они примирились после смерти родительницы.

Ранее артист признался, почему всегда носит черную кепку и такого же цвета защитную маску на лице. Данилко рассказал, необходимость этих атрибутов на публике.