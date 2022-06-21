В эфире телеканала ICTV поп-дива высказалась о принятом Верховной Радой законе, который запретил использование российской музыки на телевидении, радио, в развлекательных заведениях, школах и другом публичном пространстве, информирует «НБН».

Звезда поддержала инициативу украинских властей, отметив, что наша страна шаг за шагом становится независимой в своей идентичности. По словам Кароль, такими решениями закаляется новая история Украины без России.

Также знаменитость считает, что нужно навести порядок в вопросе благотворительных концертов в поддержку Украины, поскольку на таки мероприятиях часто звучат песни на русском языке, что вызывает у иностранцев диссонанс.

Певица убеждена, что выступления с российским контентом не могут представлять нашу страну и либо анонсировать звучание российских треков, либо делать называть такие концерты коммерческими.

Напомним, что Оля Полякова, которая до полномасштабной войны с РФ пели только на русском языке, рассказала, будет ли меняться ее репертуар в будущем.