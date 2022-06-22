Украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина рассказала, почему уже два десятилетия не общается со своей свекровью.

В программе «Взрослые девочки» телеведущая во время общения с певицей Олей Поляковой призналась, что она давно не поддерживает связь с матерью супруга – Аллой Хромаевой, информирует «НБН».

По словам Ефросининой, отношения с родительницей мужа Тимура не складываются, поскольку дело в ее свекрови. Звезда отметила, что это «великая трагедия» в ее семье, которая не позволяет общаться с Хромаевой уже 20 лет.

«Ну не захотела она», — призналась знаменитость.

Телеведущая рассказала, что ее супруг из состоятельной семьи, поэтому, когда его родители начали бракоразводный процесс, они не могли решить некоторые финансовые вопросы.

Под раздачу попал Тимур с женой, поскольку Хромаева решила продать квартиру в Печерском районе Киева, где они жили. Свекровь пошла на такой шаг намеренно, чтобы лишить сына, его супругу и своих внуков возможности пользоваться этой недвижимостью.

Напомним, что 25 мая Ефросининой исполнилось 43 года. Традиционно первым ее поздравляет муж, однако в этом году продолжил традицию папы 7-летний сын Александр. Телеведущая рассказала, что подарок ребенка растрогал ее до слез.