В интервью Славе Демину певец, который обычно выпускал русскоязычные треки, сообщил, что не будет переводить свои хиты на украинский язык. В то же время репертуар Монатика изменится, информирует «НБН».

По словам артиста, он не хочет переводить на украинский язык свои русскоязычные хиты о мечтах, надежде и светлом будущем, поскольку тогда они дарили приятные эмоции.

Монатик считает, что сейчас не стоит тратить время на прошлое, а нужно создавать что-то новое для будущего. Любимец украинской публики добавил, что в песни из его старого репертуара он вкладывал всю душу и их полюбили миллионы людей.

В то же время на благотворительных выступлениях артист не поет на русском языке и исполняет новые композиции, среди которых есть украиноязычные треки. Также Монатик анонсировал выпуск нового мини-альбома.

Ранее украинская певица Оля Полякова, у которой до войны были только русскоязычные песни, рассказала, будет ли менять сценический образ и как преобразится ее творчество.