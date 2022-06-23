Как информирует «НБН», средства массовой информации пишут, что на момент внезапной кончины звезде 90-х годов было сорок восемь лет.

Согласно предварительной информации, солист культовой советской группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер от обширного инфаркта. А скончался певец непосредственно в карете скорой помощи. Медики прибыли за певцом по вызову. Информацию об этом сообщил телеграм-канал Ксении Собчак «Осторожно, новости».

Данные о смерти артиста также подтвердил и человек, занимающийся пиаром Юрия Шатунова. Он, в частности, отметил, что сердце певца перестало биться в ночное время, двадцать третьего июня.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Маша Ефросинина пояснила, почему она на протяжении двух десятков лет не поддерживает никаких контактов со своей свекровью.