После того, как известие о смерти легендарного артиста потрясло страны бывшего Советского Союза, украинский пиар-менеджер Анна Салата в своем Telegram-канале рассказала, как на самом деле Шатунов относился к украинцам, информирует «НБН».

Она опубликовала скриншоты переписки с организатором концертов, имя которого скрыла, сотрудничавшего с известными исполнителями в Европе и имел дело с звездой советской сцены.

По его словам, после событий 2014 года в Украине солист группы «Ласковый май» якобы отказывался давать концерт, если его заказчиком являлся украинец.

Шатунов не просто отказывался давать частное выступление в Европе, если его заказывал украинец, но и грубо высказывался о гражданах нашей страны. Организатор концертов рассказал, что для российской знаменитости украинцы были «конченными, бандеровцами, нацистами и фашистами». Также артист постоянно повторял, что он не будет петь для тех, кто «не уважает великую Россию».

Отметим, что Шатунов публично не высказывался об оккупации Донбасса и аннексии Крымского полуострова. Скончался лидер советской группы в возрасте 48 лет внезапно от обширного инфаркта. СМИ раскрыли подробности смерти певца.