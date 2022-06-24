Организаторы «Евровидения» отметили, что они понимают разочарование о том, что нельзя провести грандиозное песенное состязание в следующем году в Украине, объяснив, что они не могли принять другое решение, информирует «НБН» со ссылкой на сайт EBU.

Главной причиной отказаться от организации конкурса на территории страны-победительницы для Европейского вещательного союза стал вопрос безопасности. Представители EBU заявили, что контрмер для смягчения угроз, предложенных украинским руководством, недостаточно для проведения такого масштабного мероприятия.

Организаторы «Евровидения» подчеркнули, что нельзя оттягивать вопрос с новым местом для проведения грандиозного шоу, поскольку его организацию нужно начинать уже сейчас. Кроме того, правила конкурса позволяют провести мероприятие в другой стране в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

Напомним, что Минкульт Украины намерен обжаловать решение организаторов шоу провести следующее «Евровидение» в Великобритании. Кроме того, британский премьер-министр Борис Джонсон также считает, что конкурс должна принимать Украина.