«Белый список» российских исполнителей и музыкантов предусмотрен решением украинского парламента о запрете публичного исполнения и использования музыкальных продуктов страны-агрессора, информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу Минкульта.

В перечень разрешенных в Украине российских музыкантов могут попасть исполнители РФ, которые не внесены в «черный список» ведомства. Для этого им нужно подать заявление и декларацию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины с призывом в свою страну остановить вооруженную агрессию против нашего государства, а также позволить опубликовать этот документ.

Кроме того, исполнителям страны-оккупанта важно не совершать действия, которые могут свидетельствовать о поддержке агрессии в отношении Украинского государства.

Рассматривать документы и принимать решение о включении исполнителей РФ в «белый список» будет СБУ, согласовав его с Минкультом. Служба безопасности имеет право не объяснять певцам РФ причину отказа во внесении в перечень или исключение из него.

Напомним, что украинская артистка Тина Кароль, в репертуаре которой есть русскоязычные песни, высказалась о запрете российской музыки в нашей стране. Поп-дива рассказала, какую сферу также нужно привести в порядок.