В день рождения Белоцерковской, с которой звезда находится в дружеских отношениях, Полякова попросила главу государства выдать журналистке РФ украинский паспорт, информирует «НБН» со ссылкой на Instagram-аккаунт знаменитости.

Полякова напомнила, что с первого дня полномасштабного вторжения путинской армии в нашу страну Белоцерковская поддерживала Украину не только в информационном пространстве, но и волонтерской деятельностью. По мнению певицы, лучшим подарком для журналистки будет украинский паспорт.

Украинцы отреагировали неоднозначно на предложение артистки, кто-то поддержал инициативу звезды, а кто-то наоборот выразил свое негодование. Полякову упрекнули в том, что она просит предоставить гражданство Украины россиянке. Комментаторы предположили, что другие представители страны-агрессора, сбежавшие из РФ, также захотят получить украинский паспорт.

Подписчики поинтересовались, почему певица не предлагает предоставить гражданство нашей страны западным звездам, которые поддержали украинцев – Борису Джонсону, Анджелине Джоли и Миле Кунис.

Кроме того, комментаторы напомнили, что украинский паспорт – не печенье и не билет на поезд, которые можно раздавать бездумно. По их мнению, нужно выучить украинский язык, изучить историю нашей страны, сдать экзамены и только тогда получить украинское гражданство.

На хейт в адрес Поляковой ответила сама Белоцерковская заявив, что она может получить украинский паспорт в упрощенном порядке, поскольку она является уроженкой Одессы.

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