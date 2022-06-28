Революция Достоинства показала, что Янукович является предателем Украины, позже выяснилось, что пророссийский политик помогал стране-оккупанту в подготовке войны. Могилевская, которая поддерживала его в 2004 году, рассказала, сожалеет ли она о своем решении, информирует «НБН» со ссылкой на «Факты ICTV».

По словам артистки, уже в 2010 году она не пела в поддержку новоизбранного руководителя страны, осознав, что она ошиблась в нем. Звезда вспомнила, как она ездила в тур с Кузьмой Скрябиным и они обсуждали этот вопрос.

Могилевская сокрушалась относительно их заблуждений на счет Януковича, на что ее коллега отметил, что вместе с ними ошиблись 20 миллионов украинцев.

После начала полномасштабной войны с Россией певица не выехала из Украины и начала заниматься волонтерской деятельностью. Знаменитость рассказала, что она посещает воинские части, госпитали и детские дома с новым возлюбленным.