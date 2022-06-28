В воскресенье, 26 июня, когда мирные объекты в Украине подверглись массированным обстрелам путинских войск, артистка посетила модный показ Валентина Юдашкина, который состоялся в рамках московской недели моды в парке «Зарядье» возле Кремля, информирует «НБН».

Российские издание «Дни.Ру» сообщило, что Повалий проводила время в компании знаменитостей-путинистов. Рядом с ней были замечены актер Дмитрий Дюжев, артисты Валерия и Олег Газманов.

Певица объяснила, что в ее гардеробе есть обычные и концертные наряды от Юдашкина, поэтому она не могла не прийти на этот показ. Также она добавила, что соскучилась по статусным мероприятиям, поэтому этим летом она планирует часто выходить в свет.

Российские СМИ сообщили, что также на празднике моды появились Филипп Киркоров, Сергей Зверев, Анита Цой и Яна Рудковская.

Напомним, что 9 мая Повалий вышла на сцену Кремля и на фоне георгиевских лент исполнила украинскую «Пісню про рушник», возмутив соотечественников. Артистка выступала перед сотнями генералов ВС РФ, которые приказывают уничтожать украинцев.