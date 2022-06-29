В программе «Ранок з Україною» артистка призналась, что она вычеркнула имя Повалий и не испытывает к предательнице никакой жалости, информирует «НБН».

Также звезда высказалась о муже ее коллеги, которая преступно молчит о кровопролитии в родной стране. По словам Билык, она виделась с людьми, которые знают о происходящем с Лихутой. Они рассказали, что продюсер смотрит телевизор и радуется убийствам жителей Украины.

Певица добавила, что также она не испытывает жалости к гастролерше РФ Ани Лорак, которая недавно появилась на российском телевидении впервые с начала полномасштабного вторжения армии России в Украину.

Напомним, что на днях Повалий посетила модное мероприятие в центре Москвы. Певица проводила время в компании знаменитостей-путинистов и дала понять, что этим летом будет активно вести светскую жизнь в России.