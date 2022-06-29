Издание The Direct сообщило, ссылаясь на слова инсайдера Дэниела Рихтмана, что авторы проекта «Секретное вторжение» будут переснимать сериал из-за вооруженной агрессии россиян в Украине, информирует «НБН».

Авторы статьи отметили, что основное место действия кинокартины на основе комиксов Marvel перенесут из России в другую страну. Рихтман отмечает, что придется переснимать значительную часть эпизодов, что займет длительное время.

Отметим, что в апреле французский режиссер сменил название фильма, который открывал Каннский кинофестиваль, чтобы выразить поддержку украинцам. В названии фигурировала буква Z, которая ассоциируется с символом российских оккупационных войск и геноцидом украинского народа.