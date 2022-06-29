В интервью французскому изданию Madame Figaro звезда Голливуда поделилась впечатлениями от визита в Украину. По словам актрисы, она не любит авиаперелеты, стремясь сократить количество своих углеродных следов, однако для стратегических поездок она делает исключение и приезд в нашу страну – один из них, информирует «НБН».

Джоли рассказала, что она видела воочию, как украинцы выживают во время войны, защищая тех, кто их окружает. Знаменитость обратила внимание на абсолютную стойкость и невообразимую силу нашего народа.

Ранее актриса признавалась, что для нее большая честь быть свидетелем стойкости и мужества украинцев. Пообщавшись с маленькими гражданами нашей страны, звезда отметила, что война повлияла на целое молодое поколение Украины.

Отметим, что в нашу страну Джоли прилетела не по инициативе ООН. Визит голливудской знаменитости инициировал руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак.