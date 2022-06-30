Галкин обыграл название авторского шоу сторонника путинской политики «Бесогон», отметив, что Михалков давно не занимается «изгнанием бесов», а «гонит пургу», информирует «НБН» со ссылкой на видео выступления в YouTube.

Пародист сообщил, что Михалков «торжественно тронулся с отдельного перрона». Кроме того, Галкин сравнил «пургоносца» с главным рупором Кремля – Владимиром Соловьевым. Комик пошутил, что если в голове путинского пропагандиста тараканы, то у режиссера «большой мохнатый шмель».

Напомним, что на одном из своих концертов в Израиле юморист высмеял рупоров путинского режима – Владимира Соловьева и Ольгу Скабееву. Галкин пошутил над пропагандистами Кремля, которые устраивают истерики из-за расширения НАТО, в стиле Путина и спрогнозировал следующие шаги звезд российского телевидения.