На своей Facebook-странице писательница опубликовала пост, в котором объяснила, что делением народа на «мирных граждан» и «армию» — большая ошибка украинцев, информирует «НБН».

«Штука, которая давно меня триггерит», — призналась Забужко.

По словам поэтессы, для ее соотечественников стало нормой говорить о том, что Российская Федерация является страной-террористом, поскольку убивает мирное население там, где не расположены военные объекты.

Забужко отметила, что после таких фраз складывается впечатление, что ликвидация украинских военные – это «нормальные» жертвы, а война – рыцарский турнир двух армий, а не разбойное нападение России на Украину.

Такие высказывания, убеждена писательница, являются «российской точкой зрения». Кроме того, обращения украинских граждан к мировому сообществу строятся на том, что кремлевский диктатор обещал наносить удары только по военным объектам, а в реальности обстреливает и гражданские.

Забужко добавила, что нужно сместить акцент с террора против мирных украинцев на признание вторжения страны-агрессора преступным изначально. Она призвала соотечественников тщательно следить за словами и не делить народ на военных и гражданских, не позволив врагам расколоть наше общество.

Ранее футболист Роман Зозуля рассказал, какая ошибка украинцев позволила России решиться на полномасштабную войну.