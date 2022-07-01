В Instagram-stories продюсер заявил, что ему не нравится фраза «Україна – понад усе», в котором он увидел сходство с лозунгом Deutschland über alles, который в переводе звучит как «Германия – превыше всего», информирует «НБН».

Бардаш показал подписчикам кадры из документального видео, где рассказывается о фразе, которую произносили лидеры нацистов в прошлом веке, и ролик с юными соотечественниками в вышиванках, веночках и с флагами родной страны, скандирующих «Україна – понад усе».

Далее музыкант поинтересовался у своей аудитории, действительно ли Украина превыше детей и жизни людей, сравнив вооруженное противостояние сограждан с путинскими захватчиками и нацистскую идеологию.

Напомним, что умалчивают об агрессии России против родной страны продюсер Игорь Лихута и его супруга, певица Таисия Повалий. Артистка Ирина Билык рассказала, что муж «подруги Януковича» радуется кровопролитию в Украине.