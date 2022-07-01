Представитель Минкульта рассказал, что ведомство сделало обращение в ЮНЕСКО, на основании которого было принято решение внести украинское блюдо в список нематериального культурного наследия, информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Ткаченко.

По словам министра, борьба за борщ была начата еще до полномасштабного вторжения российской армии в нашу страну и закончилась победой Украины. Он процитировал спикера МИД РФ Марию Захарову, отметив, что «проявление экстремизма» в виде борща – официально украинское и охраняется ЮНЕСКО.

Напомним, что в начале апреля официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова пожаловалась, что украинцы притесняют россиян, поскольку не хотят с ними делиться рецептом борща, считая его национальным блюдом. Спикер МИД РФ сетовала на то, что украинцы считают, что борщ должен принадлежать одному народу, назвав это «ксенофобией, нацизмом и экстремизмом».