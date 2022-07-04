Гастролерша РФ выступила на свадьбе в Ереване, этот выход на сцену стал для нее первым с начала весны. Свой личный профиль в Instagram Лорак удалила после того, как пользователи соцсети призвали ее нарушить молчание о войне в Украине, поэтому кадры концерта появились на ее фан-странице, информирует «НБН».

Поскольку все концерты на территории России артистка отменила, заработать деньги она решила в Армении. Развлекать гостей на свадьбе Лорак вышла в странном наряде: мини-платье красного цвета с воланами на будрах и в массивных туфлях такого же оттенка.

Внешний вид звезды вызвал недоумение у поклонников, поскольку одежда подчеркнула ее лишний вес. Комментаторы начали призывать исполнительницу худеть, констатировав, что она поднабрала не один килограмм. Кроме того, некоторые подписчики назвали наряд ужасным и сравнили знаменитость с клоуном.

Напомним, что ранее в Сети бывший педагог Лорак объяснила молчание певице о российско-украинской войне. Учительница рассказала, почему ее не удивляет позиция бывшей воспитанницы.