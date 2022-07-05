В программе «Зірковий шлях» артист заявил, что украинских певиц, которые не осудили развязанную Россией войну, нужно лишить украинского гражданства и государственных званий, информирует «НБН».

По мнению Зиброва, отобрать у Лорак и Повалий украинский паспорта и звание народных артисток должен сделать Владимир Зеленский без Верховной Рады, после чего выписать им гражданство РФ. Певец добавил, что на родине предательниц уже никто не ждет.

Артист вспомнил о выступлении Повалий в Кремле 9 мая, когда она вышла на сцену перед российскими генералами, исполнив для них «Пісню про рушник». Зибров признался, что он «плакал от того срама» и не мог понять, как она позволила себе выступить с украинской песней.

По его мнению, российским властям выгодно иметь народную артистку Украины, которая поддерживает преступную политику Путина. Он убежден, что Повалий ментально уже в РФ и с родной страной ее ничего не связывает.

Зибров обратился к предательнице, заявив, что она больше не украинская певица и украинский народ выбросил ее из своего сердца и вычеркнул из публичного пространства. Певец добавил, что певица и ее муж Игорь Лихута сделали свой выбор.

Ранее Ирина Билык рассказала, как супруг Повалий реагирует на происходящее в Украине. Певица сообщила, что Лихута радуется геноциду, который устроила Россия в отношении его соотечественников.