В программе «МУЗВАР» Приходько рассказала, что 11 лет назад она дружила с Гагариной. По ее словам, российская звезда приезжала в Киев, ночевала у нее дома, надевала ее украшения, информирует «НБН».

Певица отметила, что в 2011 году она была более медийной и гораздо выше по музыкальным достижениям, чем ее подруга-россиянка. В один момент Гагарина подставила Приходько, после чего украинская знаменитость разочаровалась в ней.

Украинская артистка давала концерт, и ее коллега из РФ согласилась выступить у нее «на разогреве». Позже Гагарина ей позвонила и попросила снять афишу с анонсом ее участия, несмотря на договоренности.

На вопрос об отказе петь россиянка поставила Приходько перед фактом, что теперь она работает с Константином Меладзе, а ее подруга с продюсером не сотрудничает. По этой причине Гаранина не захотела быть связана с украинской коллегой.

По мнению украинской звезды, с того времени ничего не изменилось. После концерта Гагариной на стадионе «Лужники», который был посвящен аннексии Россией Крымского полуострова, Приходько утвердилась в том, что артистка Путина «была и осталась мр*зью».

Напомним, что в начале этого года Приходько рассказала правду о ее отношениях с Константином Меладзе. Звезда объяснила, почему она не попала в один из главных коллективов продюсера «ВИА Гру».