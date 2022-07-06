Пропагандистское издание KP.ru сообщило, что Лорак отменила концерты, удалила свои страницы в соцсетях, набрала лишний вес и потеряла дополнительный источник дохода в России, информирует «НБН».

Узнать о том, где находится звезда можно только тогда, когда она случайно попадает в объектив камеры на частных мероприятиях. Сначала артистка засветилась на дне рождения сына российского поп-короля Филиппа Киркорова в Москве, позже в Сеть выложили кадры ее выступления на свадьбе в Армении.

Поклонники не смогли не заметить, что Лорак поправилась, просмотрев видео, где знаменитость поет на свадьбе в коротком и облегающем наряде. Фанаты предполагают, что она прибавила в весе из-за стресса от происходящего в ее жизни.

Стало известно, что артистка лишилась в России дополнительного источника дохода – в июне налоговая служба закрыла ООО «Ани Лорак Продакшн». Компания звезды, которая через три месяца прекратит свое существование, предоставляла услуги по организации концертов, созданию песен и клипов.

СМИ РФ пишут, что счета организации Лорак заблокированы. Возможно компания уклонялась от оплаты налогов либо не предоставила соответствующий отчет за прошлый год.

Отметим, что с начала войны украинцы выступают за то, чтобы лишить званий народного и заслуженного артиста звезд-предателей. Это мнение разделяет певец и Павел Зибров. Он высказался о Повалий и Лорак, рассказав, что еще нужно у них забрать помимо государственных наград.